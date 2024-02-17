Bild: полиция ФРГ оцепила вокзал в Вуппертале из-за подозрительного человека

Полиция ФРГ оцепила железнодорожный вокзал в городе Вупперталь из-за, как предполагается, вооружённого подозрительного человека.

Об этом сообщила газета Bild.

По имеющимся данным, человек, спровоцировавший ситуацию, может находиться в прибывшем на вокзал региональном поезде. Транспортный узел окружён большим количеством полицейских с оружием.

В связи с происходящим было приостановлено движение составов на участке между Рурской областью и Кёльном.

Уточняется также, что до этого появились неподтвержденные данные о том, что было обнаружено взрывное устройство в одном из поездов.