Bild: полиция ФРГ оцепила вокзал в Вуппертале из-за подозрительного человека
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Об этом сообщила газета Bild.
По имеющимся данным, человек, спровоцировавший ситуацию, может находиться в прибывшем на вокзал региональном поезде. Транспортный узел окружён большим количеством полицейских с оружием.
В связи с происходящим было приостановлено движение составов на участке между Рурской областью и Кёльном.
Уточняется также, что до этого появились неподтвержденные данные о том, что было обнаружено взрывное устройство в одном из поездов.