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Французский политик Филиппо: Макрон выделил деньги Киеву в ущерб своему народу

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон решил предоставить помощь Украине в ущерб собственному народу.
Французский политик Филиппо: Макрон выделил деньги Киеву в ущерб своему народу
  • AP
  • © Ludovic Marin

В своей соцсети Х (экс-Twitter) он напомнил, что недавно министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр жаловался, что не знает, как сможет выделить €150 млн, которые были обещаны фермерам после их первых блокад. Филиппо отметил, что Макрон, в свою очередь, «выписал Владимиру Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту».

«Разъярённые фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие», — добавил политик.

Ранее Макрон заявил, что Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь на €3 млрд.

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