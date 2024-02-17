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NYT: за взрывами на газопроводе в Иране стоит Израиль

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За взрывы 14 февраля на линиях крупнейшего газопровода в Иране несёт ответственность Израиль, сообщает The New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к КСИР.

«Израиль на этой неделе произвёл скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране», — говорится в сообщении.

Один из собеседников издания отметил, что удары были символическими и являли собой предупреждение Тегерану о возможностях Израиля в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

Кроме того, по словам западных источников, Израиль ответственен за взрывы на заводе в пригороде иранской столицы.

Ранее издание Erem News сообщало, что на газопроводе в Иране произошёл мощный взрыв.

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