RT в Telegram
Подпишись

В зданиях госучреждений Брюсселя обнаружили письма с токсичным порошком

Короткая ссылка
В здании трёх госучреждений в Брюсселе обнаружили письма с токсичным порошком, сообщает городская прокуратура.

«Письма, содержащие белый порошок, были найдены... в трёх разных местах. Речь идёт о следующих местах: здание Службы государственной безопасности на бульваре Короля Альберта II, офис министра юстиции на бульваре Ботанического сада, здание суда на площади Пуларта», — говорится в заявлении прокуратуры.

Всех контактировавших с порошком граждан изолировали и обследовали, никто не пострадал. По результатам предварительных исследований выяснилось, что порошок содержал токсичное вещество — бруцин. Оно провоцирует мышечные судороги, усиливающиеся под воздействием звука и света.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Румынии изъяли и проводят проверку подозрительного конверта, который поступил в посольство России.

В 2023 году в МИД России сообщили о получении обращения посольства Финляндии о том, что 13 апреля дипмиссия получила три конверта, в одном из которых содержался белый порошок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить