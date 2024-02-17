В зданиях госучреждений Брюсселя обнаружили письма с токсичным порошком

В здании трёх госучреждений в Брюсселе обнаружили письма с токсичным порошком, сообщает городская прокуратура.

«Письма, содержащие белый порошок, были найдены... в трёх разных местах. Речь идёт о следующих местах: здание Службы государственной безопасности на бульваре Короля Альберта II, офис министра юстиции на бульваре Ботанического сада, здание суда на площади Пуларта», — говорится в заявлении прокуратуры.

Всех контактировавших с порошком граждан изолировали и обследовали, никто не пострадал. По результатам предварительных исследований выяснилось, что порошок содержал токсичное вещество — бруцин. Оно провоцирует мышечные судороги, усиливающиеся под воздействием звука и света.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Румынии изъяли и проводят проверку подозрительного конверта, который поступил в посольство России.

В 2023 году в МИД России сообщили о получении обращения посольства Финляндии о том, что 13 апреля дипмиссия получила три конверта, в одном из которых содержался белый порошок.