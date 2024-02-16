Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым

Посольство России в Вене выразило протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики Александера Ван дер Беллена в адрес России.

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«Посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — говорится в сообщении. Посольство указало на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики.