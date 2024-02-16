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Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым

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Посольство России в Вене выразило протест МИД Австрии в связи с оскорбительными высказываниями президента республики Александера Ван дер Беллена в адрес России.
Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

«Посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — говорится в сообщении.

Посольство указало на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики.

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