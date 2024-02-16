Байден: Россия не выводила в космос противоспутниковое оружие

Россия не выводила в космос противоспутниковое оружие, и Соединённые Штаты надеются, что в этой ситуации ничего не изменится. С таким заявлением выступил 16 февраля в Белом доме президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение «заниматься чем-либо в космосе», нет.

При этом Байден признал, что есть потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, в теории способной наносить урон спутникам.

«(Этого. — RT) ещё не произошло. И моё ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдёт», — цитирует Байдена ТАСС.

Также в ходе общения с журналистами Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России.