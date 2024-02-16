Байден: Россия не выводила в космос противоспутниковое оружие
- AP
- © Evan Vucci
Американский лидер отметил, что каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение «заниматься чем-либо в космосе», нет.
При этом Байден признал, что есть потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, в теории способной наносить урон спутникам.
«(Этого. — RT) ещё не произошло. И моё ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдёт», — цитирует Байдена ТАСС.
Также в ходе общения с журналистами Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России.