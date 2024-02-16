ВМС Британии сообщили об очередном инциденте с судном у берегов Йемена

Британский флот сообщил об очередном инциденте, связанном с судном у побережья Йемена. Информацию об этом опубликовал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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Как утверждается, инцидент произошёл в 72 морских милях от йеменского портового города Мокка. Сейчас уточняются подробности происшедшего. 15 февраля другое судно подверглось нападению у берегов Йемена.