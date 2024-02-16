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Додик: вступление Республики Сербской в НАТО лишило бы её человечности

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик высказал мнение, что вступление страны в Североатлантический альянс лишило бы её человечности.
Додик: вступление Республики Сербской в НАТО лишило бы её человечности
  • РИА Новости

Об этом Додик сказал в ходе пленарного заседания форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций».

Он подчеркнул, что Республика Сербская никогда не присоединится к НАТО по собственной воле.

«Как сербы мы не можем согласиться на это. Сделать это означало бы лишение нас человечности и сведения нас к простым подданным», — цитирует его ТАСС.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства в альянсе.

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