Додик: вступление Республики Сербской в НАТО лишило бы её человечности
- РИА Новости
Об этом Додик сказал в ходе пленарного заседания форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций».
Он подчеркнул, что Республика Сербская никогда не присоединится к НАТО по собственной воле.
«Как сербы мы не можем согласиться на это. Сделать это означало бы лишение нас человечности и сведения нас к простым подданным», — цитирует его ТАСС.
Ранее Додик заявил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства в альянсе.