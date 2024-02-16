Бутина: суд Франции вынес решение об условно-досрочном освобождении Павла Косова

Автор проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина сообщила, что французский суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Павла Косова.

«Наш соотечественник скоро вернётся домой к родным и близким!» — указала Бутина в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что в 2018 году российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов были приговорены к трём и десяти годам лишения свободы соответственно после того, как оказались в эпицентре массовой драки, инициированной английскими фанатами во время проведения чемпионата Европы по футболу.

«Почти шесть лет в заключении вдали от дома — невыносимый приговор. Павел стойко выдержал многолетние испытания и тяжесть несправедливого обвинения, каждый раз доказывая, что он достойный и законопослушный гражданин!» — подчеркнула Бутина.

Девушка отметила, что последние три года российская сторона старалась помогать Павлу «силами нашего фонда «Смелое сердце», с его мамой и близкими постоянно поддерживалась связь.

«Вместе с нами систематическую поддержку оказывал Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по международным делам. В феврале мы запустили сбор средств для погашения судебного долга, необходимого для УДО. Огромное спасибо всем, кто помог и проявил неравнодушие к судьбе нашего соотечественника — россияне в очередной раз показали, что своих не бросают. Это наша общая победа! #своихнебросаем», — заключила она.

В декабре 2020 года сообщалось, что российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов были приговорены к трём и десяти годам лишения свободы по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.