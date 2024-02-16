Минюст США обвинил экс-информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Министерство юстиции Соединённых Штатов предъявило обвинение бывшему информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний по делу о возможном участии американского президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на обнародованное заявление Минюста.

Ведомство предъявило Смирнову обвинения по двум пунктам, включая передачу ложных данных, порочащих достоинство других лиц.

В частности, Смирнов в июне 2020 года заявил полиции, что получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки ему и его отцу с целью защиты от «всех проблем».

Как рассказал сам обвиняемый, сделка предполагала, что Джо Байден, воспользовавшись служебным положением, добьётся прекращения расследования в отношении Burisma.

14 февраля Смирнова задержали в аэропорту Лас-Вегаса.