Минюст США обвинил экс-информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
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Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на обнародованное заявление Минюста.
Ведомство предъявило Смирнову обвинения по двум пунктам, включая передачу ложных данных, порочащих достоинство других лиц.
В частности, Смирнов в июне 2020 года заявил полиции, что получил от топ-менеджеров Burisma данные о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки ему и его отцу с целью защиты от «всех проблем».
Как рассказал сам обвиняемый, сделка предполагала, что Джо Байден, воспользовавшись служебным положением, добьётся прекращения расследования в отношении Burisma.
14 февраля Смирнова задержали в аэропорту Лас-Вегаса.