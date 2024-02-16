NYT: Египет начал возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с Рафахом

Власти Египта начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, в котором Армия обороны Израиля намерена провести военную операцию.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на соответствующие спутниковые снимки и участников строительства.

В материале сказано, что спутниковые фотографии отчётливо демонстрируют, что в буферной зоне к югу от Рафаха бульдозеры расчищают большой участок земли.

Как отметили эксперты, проанализировав снимки, строительные работы начались около 5 февраля.

Подрядчик и инженер рассказали изданию, что армия Египта поручила им построить бетонную стену высотой 5 м.

Ранее офис президента ЮАР направил срочный запрос в связи с действиями Израиля в городе Рафах в секторе Газа.