Американский сенатор Томми Табервилль высказал мнение, что президент России Владимир Путин побеждает в геополитическом противостоянии с США.

В эфире The Jeff Poor Show он отметил, что у Вашингтона не получится одолеть российского лидера.

«Американский народ больше не может финансировать этот конфликт на Украине, нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом», — объяснил политик.

По мнению Табервилля, США не победят Россию в этой борьбе, а для урегулирования украинского конфликта нужно запустить переговорный процесс.

Ранее Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США.