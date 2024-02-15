Генерал НАТО Куят: Путин готов к переговорам при прекращении поддержки Украины

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по украинскому конфликту при условии прекращения поддержки Киева со стороны Запада. Об этом заявил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

«Он (Путин. — RT) сказал: «Мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам», — сказал он в эфире Weltwoche.

Куят подчеркнул, что российская сторона пойдёт на переговоры только при отсутствии военной поддержки Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.