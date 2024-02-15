Генерал НАТО Куят: Путин готов к переговорам при прекращении поддержки Украины
- globallookpress.com
«Он (Путин. — RT) сказал: «Мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам», — сказал он в эфире Weltwoche.
Куят подчеркнул, что российская сторона пойдёт на переговоры только при отсутствии военной поддержки Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.