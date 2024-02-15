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Конгрессмен из Перу Бермехо заявил, что США не дали ему прилететь на форум в Москву

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США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум «За свободу наций!», который пройдёт 15—17 февраля в Москве.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил сам политик.

«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от... США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — сказал Бермехо.

При этом конгрессмен подчеркнул, что примет участие в форуме виртуально.

Ранее США не дали визу главе делегации России для участия в сессии спецкомитета ООН.

Также палата представителей поддержала законопроект о запрете въезда в США членам ООП.

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