Конгрессмен из Перу Бермехо заявил, что США не дали ему прилететь на форум в Москву

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на форум «За свободу наций!», который пройдёт 15—17 февраля в Москве.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил сам политик.

«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от... США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — сказал Бермехо.

При этом конгрессмен подчеркнул, что примет участие в форуме виртуально.

Ранее США не дали визу главе делегации России для участия в сессии спецкомитета ООН.

Также палата представителей поддержала законопроект о запрете въезда в США членам ООП.