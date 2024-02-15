Конгрессмен из Перу Бермехо заявил, что США не дали ему прилететь на форум в Москву
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил сам политик.
«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от... США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — сказал Бермехо.
При этом конгрессмен подчеркнул, что примет участие в форуме виртуально.
Ранее США не дали визу главе делегации России для участия в сессии спецкомитета ООН.
Также палата представителей поддержала законопроект о запрете въезда в США членам ООП.