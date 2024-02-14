Кэмерон назвал иллюзорным риск эскалации на Украине и призвал вооружать ВСУ

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон призвал другие страны не бояться эскалации конфликта на Украине и продолжать поставлять оружие ВСУ. По его словам, предупреждения со стороны России — «пустая риторика».

Такое мнение министр выразил в колонке для американской газеты The Hill.

«Мы доказали, что опасность эскалации иллюзорна. Великобритания была первой, кто предоставил (Украине. — RT) всё: от противотанковых средств до артиллерии и танков, а теперь и огневые средства дальнего действия, такие как ракеты Storm Shadow», — сказал Кэмерон.

Он добавил, что слова президента Владимира Путина об эскалации — это «пустая риторика».

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс ранее предупредил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО необходимо убедить британцев вступать в армию.