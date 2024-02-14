Конгрессмен Миллс: у закона о помощи Киеву нет шансов на одобрение
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Об этом сказал американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.
Он выразил надежду на то, что данный законопроект при рассмотрении в палате представителей «окажется мёртв».
По его словам, приоритеты сената, уже одобрившего данный закон, не связаны с США.
«Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — отметил Миллс.
Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.