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Конгрессмен Миллс: у закона о помощи Киеву нет шансов на одобрение

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У американского законопроекта, предусматривающего в том числе помощь Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей.
Конгрессмен Миллс: у закона о помощи Киеву нет шансов на одобрение
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.

Он выразил надежду на то, что данный законопроект при рассмотрении в палате представителей «окажется мёртв».

По его словам, приоритеты сената, уже одобрившего данный закон, не связаны с США.

«Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — отметил Миллс.

Ранее американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены не будут рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

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