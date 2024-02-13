Белый дом: отказ конгресса одобрить помощь Украине покажет ненадёжность США

Отказ палаты представителей американского конгресса одобрить законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине покажет ненадёжность Соединённых Штатов как союзника, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По мнению Кирби, американскому конгрессу необходимо одобрить этот законопроект.

«Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнёрам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы выглядеть ненадёжным партнёром на международной арене.

13 февраля американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.