RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: отказ конгресса одобрить помощь Украине покажет ненадёжность США

Короткая ссылка
Отказ палаты представителей американского конгресса одобрить законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине покажет ненадёжность Соединённых Штатов как союзника, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: отказ конгресса одобрить помощь Украине покажет ненадёжность США
  • AP

По мнению Кирби, американскому конгрессу необходимо одобрить этот законопроект.

«Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнёрам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы выглядеть ненадёжным партнёром на международной арене.

13 февраля американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить