Посол: США не смогли убедить Перу передать Киеву российскую и советскую технику
- AP
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели», — заявил дипломат.
Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София готова предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию.
В январе стало известно, что Канада передаст Украине десять катеров и подключится к переобучению украинских пилотов на западную авиатехнику.