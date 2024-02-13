Российский посол в Перу Игорь Романченко заявил, что попытки Соединённых Штатов убедить Перу передать Киеву российскую и советскую военную технику не имели успеха.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели», — заявил дипломат.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София готова предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию.

В январе стало известно, что Канада передаст Украине десять катеров и подключится к переобучению украинских пилотов на западную авиатехнику.