Политик Филиппо: протесты фермеров снизили веру французов в ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих социальных сетях, что протесты французских фермеров заставили французов пересмотреть своё отношение к вопросу членства страны в ЕС и снизили их веру в объединение.

Соответствующее заявление он сделал на основе опроса института Elabe, который показал, что уже более трети французов (36%) видят в членстве страны в Евросоюзе больше проблем, чем преимуществ.

«Забастовка фермеров открыла глаза огромному числу французов! За месяц количество французов, которые говорят, что «принадлежность Франции к ЕС приносит больше проблем, чем преимуществ», выросло с 30 до 36%! А тех, кто считает обратное, стало всего 18% (против 22% месяц назад)», — написал Филиппо.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с забастовками фермеров в Европе.