Армия Израиля сообщила о гибели ещё трёх военнослужащих в Газе
Информация об этом появилась на сайте ЦАХАЛ.
С учётом последних данных число погибших израильских военных с момента нового обострения палестино-израильского конфликта достигло 569 человек.
Ранее стало известно, что главы ЦРУ и МОССАДа могут 13 февраля обсудить в Каире сделку с ХАМАС.
Также сообщалось, что США и их партнёры работают над сделкой между Израилем и ХАМАС, которая предусматривает паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель.