Армия Израиля сообщила о гибели ещё трёх военнослужащих в Газе

Израильская армия подтвердила гибель ещё трёх военнослужащих в результате боевых действий против движения ХАМАС в секторе Газа.

Информация об этом появилась на сайте ЦАХАЛ.

С учётом последних данных число погибших израильских военных с момента нового обострения палестино-израильского конфликта достигло 569 человек.

Ранее стало известно, что главы ЦРУ и МОССАДа могут 13 февраля обсудить в Каире сделку с ХАМАС.

Также сообщалось, что США и их партнёры работают над сделкой между Израилем и ХАМАС, которая предусматривает паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель.