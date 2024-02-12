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Постояльцы отеля в Британии вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера

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Постояльцы отеля в Великобритании вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера, который напугал их, находясь с волшебной палочкой рядом с лифтами.
Постояльцы отеля в Британии вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Об этом информирует Sky News со ссылкой на полицию округа Блаби в графстве Лестершир. 

Отмечается, что несколько полицейских, вооружённых огнестрельным оружием, прибыли в отель в Эндерби после сообщений о мужчине «с большим ножом».

«После опросов мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с волшебной палочкой», — заявили в полиции.

Отмечается, что пострадавших нет.

В декабре сообщалось, что ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев в Фалкарре музыкой и злобными криками.

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