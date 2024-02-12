Постояльцы отеля в Британии вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера

Постояльцы отеля в Великобритании вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера, который напугал их, находясь с волшебной палочкой рядом с лифтами.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на полицию округа Блаби в графстве Лестершир.

Отмечается, что несколько полицейских, вооружённых огнестрельным оружием, прибыли в отель в Эндерби после сообщений о мужчине «с большим ножом».

«После опросов мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с волшебной палочкой», — заявили в полиции.

Отмечается, что пострадавших нет.

В декабре сообщалось, что ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев в Фалкарре музыкой и злобными криками.