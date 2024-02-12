Постояльцы отеля в Британии вызвали полицию из-за фаната Гарри Поттера
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Об этом информирует Sky News со ссылкой на полицию округа Блаби в графстве Лестершир.
Отмечается, что несколько полицейских, вооружённых огнестрельным оружием, прибыли в отель в Эндерби после сообщений о мужчине «с большим ножом».
«После опросов мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с волшебной палочкой», — заявили в полиции.
Отмечается, что пострадавших нет.
В декабре сообщалось, что ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев в Фалкарре музыкой и злобными криками.