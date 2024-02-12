Посол: президент ЦАР проведёт встречу в Москве с Медведевым

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера проведёт встречу в Москве с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Об этом сказал посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза. Его слова приводит ТАСС.

«Он приедет на форум партии «Единая Россия», где встретится с Медведевым», — сказал Додону-Пунагаза.

По его словам, встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не внесена в график лидера ЦАР.

Ранее российский посол в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля.

Также в Кремле заявляли, что Путин в настоящий момент не планирует встречу с главой Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой в ходе последнего визита в Москву.