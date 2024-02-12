Суд Гааги запретил Нидерландам поставлять Израилю запчасти для самолётов F-35
- Gettyimages.ru
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ суда.
Отмечается, что решение принято из-за рисков того, что израильские истребители могут «серьёзно нарушить гуманитарное право» на территории сектора Газа.
Как заявил судья, правительство Нидерландов должно запретить экспорт товаров военного назначения, поскольку в секторе Газа уже большое количество погибших, включая детей.
«Это означает, что никакой экспорт запчастей для F-35 в Израиль из Нидерландов невозможен», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли до 100 человек.