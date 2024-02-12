Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции
Пассажирский автобус перевернулся в провинции Балыкесир на западе Турции, в результате аварии погиб один человек, ещё 20 пострадали.
- Gettyimages.ru
- © gorodenkoff
Об этом сообщает газета Sabah.
«В результате ДТП погиб один пассажир, пострадали 20 человек», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в районе населённого пункта Быстршице в Чехии.
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