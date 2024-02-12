Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции

Пассажирский автобус перевернулся в провинции Балыкесир на западе Турции, в результате аварии погиб один человек, ещё 20 пострадали.

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Об этом сообщает газета Sabah. «В результате ДТП погиб один пассажир, пострадали 20 человек», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в районе населённого пункта Быстршице в Чехии.