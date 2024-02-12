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Пентагон: Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию

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Шеф Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию для осмотра.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«На данный момент министр продолжает исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

Ранее Остин был снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём.

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