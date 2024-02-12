Пентагон: Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию
Шеф Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию для осмотра.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«На данный момент министр продолжает исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.
Ранее Остин был снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём.
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