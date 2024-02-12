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Посол Крутой: Белоруссия оценивает возможность создания атомного флота в России

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Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота в России.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.

«...Мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что данная тема «взлетит в ближайшее время, как говорят транспортники».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году.

Также он отметил, что Россия намерена продолжить расширять арктический флот.

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