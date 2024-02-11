Президент ЦАР направился в Москву на форум по борьбе с неоколониализмом

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направился в Москву для участия в форуме по борьбе с неоколониализмом.

Об этом сообщает посольство России в Банги в Telegram.

Отмечается, что в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил лидера ЦАР, который направляется в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Его проводит Всероссийская политическая партия «Единая Россия».

26 января Бикантов заявил, что роль России в обеспечении безопасности ЦАР заменить на данный момент никто не может.