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Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в Лионском музее

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Экоактивисты из движения «Продовольственный ответ» (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника Клода Моне «Весна», которая находится в Лионском музее изобразительных искусств.
Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в Лионском музее
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание Progrès.

«В субботу, примерно в 15:00, две активистки из организации «Продовольственный ответ» облили супом «Весну», картину Клода Моне», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию местные власти, картина была защищена стеклом, её в ближайшее время проверит эксперт.

Ранее стало известно, что экологические активисты в Париже облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре.

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