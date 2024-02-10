Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в Лионском музее
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Об этом информирует издание Progrès.
«В субботу, примерно в 15:00, две активистки из организации «Продовольственный ответ» облили супом «Весну», картину Клода Моне», — говорится в публикации.
Как рассказали изданию местные власти, картина была защищена стеклом, её в ближайшее время проверит эксперт.
Ранее стало известно, что экологические активисты в Париже облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре.