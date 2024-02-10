Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в Лионском музее

Экоактивисты из движения «Продовольственный ответ» (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника Клода Моне «Весна», которая находится в Лионском музее изобразительных искусств.

Об этом информирует издание Progrès.

«В субботу, примерно в 15:00, две активистки из организации «Продовольственный ответ» облили супом «Весну», картину Клода Моне», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию местные власти, картина была защищена стеклом, её в ближайшее время проверит эксперт.

Ранее стало известно, что экологические активисты в Париже облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре.