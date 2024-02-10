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Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за ситуации в Рафахе

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Саудовская Аравия призвала созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной военной операции Армии обороны Израиля в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа.
Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за ситуации в Рафахе
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.

В ведомстве подчеркнули, что страна предупреждает о серьёзных последствиях штурма и ударов по Рафаху, который является последним убежищем для вынужденно переселённых палестинцев.

«МИД подчёркивает необходимость срочного созыва СБ ООН, чтобы не дать Израилю создать гуманитарную катастрофу», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

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