Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за ситуации в Рафахе
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.
В ведомстве подчеркнули, что страна предупреждает о серьёзных последствиях штурма и ударов по Рафаху, который является последним убежищем для вынужденно переселённых палестинцев.
«МИД подчёркивает необходимость срочного созыва СБ ООН, чтобы не дать Израилю создать гуманитарную катастрофу», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.