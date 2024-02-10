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В центре Афин полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

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Полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые организовали митинг в поддержку Палестины в центре Афин.

Об этом сообщает портал newsbreak.gr.

Демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's.

Два человека были задержаны.

Ранее пропалестинские активисты заблокировали ряд дорог в центре Вашингтона в знак протеста против боёв в секторе Газа.

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