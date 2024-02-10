В центре Афин полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

Полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые организовали митинг в поддержку Палестины в центре Афин.

Об этом сообщает портал newsbreak.gr. Демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's. Два человека были задержаны. Ранее пропалестинские активисты заблокировали ряд дорог в центре Вашингтона в знак протеста против боёв в секторе Газа.