МИД Ирана: агрессия США и Британии против Йемена служит интересам Израиля
- AFP
Выступая на пресс-конференции в ливанском Бейруте, иранский министр отметил, что нанесение ракетных ударов по Йемену увеличивает риск обострения кризиса в ближневосточном регионе.
«Англо-американская агрессия против Йемена служит интересам Израиля и грозит расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке», — цитирует его ТАСС.
Глава МИД Ирана также обратил внимание на то, что Соединённые Штаты, заявляющие о своём стремлении успокоить ситуацию в регионе, на деле увеличивают риск обострения кризиса.
Ранее стало известно об ударе американских и британских военных по территории йеменской провинции Ходейда.