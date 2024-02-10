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МИД Ирана: агрессия США и Британии против Йемена служит интересам Израиля

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Агрессия США и Великобритании, направленная против Йемена, служит интересам Израиля. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
МИД Ирана: агрессия США и Британии против Йемена служит интересам Израиля
  • AFP

Выступая на пресс-конференции в ливанском Бейруте, иранский министр отметил, что нанесение ракетных ударов по Йемену увеличивает риск обострения кризиса в ближневосточном регионе.

«Англо-американская агрессия против Йемена служит интересам Израиля и грозит расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД Ирана также обратил внимание на то, что Соединённые Штаты, заявляющие о своём стремлении успокоить ситуацию в регионе, на деле увеличивают риск обострения кризиса.

Ранее стало известно об ударе американских и британских военных по территории йеменской провинции Ходейда.

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