МИД Ирана: агрессия США и Британии против Йемена служит интересам Израиля

Агрессия США и Великобритании, направленная против Йемена, служит интересам Израиля. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Выступая на пресс-конференции в ливанском Бейруте, иранский министр отметил, что нанесение ракетных ударов по Йемену увеличивает риск обострения кризиса в ближневосточном регионе.

«Англо-американская агрессия против Йемена служит интересам Израиля и грозит расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД Ирана также обратил внимание на то, что Соединённые Штаты, заявляющие о своём стремлении успокоить ситуацию в регионе, на деле увеличивают риск обострения кризиса.

Ранее стало известно об ударе американских и британских военных по территории йеменской провинции Ходейда.