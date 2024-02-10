Сирийские средства ПВО отразили атаку Израиля на Дамаск

В Минобороны Сирии сообщили об отражении ракетной атаки Израиля на Дамаск.

«Израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на ряд объектов в сельской местности Дамаска. Наши средства ПВО отбили ракеты агрессии и сбили некоторые из них», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.*

Ранее Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении армией Израиля ударов по ряду объектов в провинции Хомс.

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