Посол: Россия надеется на обсуждение договора о партнерстве с Венесуэлой
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По его словам, в 2023 году российский лидер Владимир Путин утвердил текст по проекту межгосударственного договора о стратегическом партнёрстве, и он планировался к подписанию во время визита Мадуро в Россию. Визит перенёсся на 2024 год.
«Мы рассчитываем в ходе предстоящего визита венесуэльского лидера в Москву подписать этот документ», — сказал Мелик-Багдасаров.
В конце января Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Санкт-Петербург.