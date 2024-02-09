Посол: Россия надеется на обсуждение договора о партнерстве с Венесуэлой

Россия надеется на обсуждение договора о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой в ходе визита в Москву президента странеы Николаса Мадуро в 2024 году, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в 2023 году российский лидер Владимир Путин утвердил текст по проекту межгосударственного договора о стратегическом партнёрстве, и он планировался к подписанию во время визита Мадуро в Россию. Визит перенёсся на 2024 год.

«Мы рассчитываем в ходе предстоящего визита венесуэльского лидера в Москву подписать этот документ», — сказал Мелик-Багдасаров.

В конце января Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Санкт-Петербург.