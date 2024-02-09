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Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах

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Итальянские фермеры в рамках акции протеста проехали колонной из четырёх тракторов по центру Рима.
Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах
  • AP
  • © Gregorio Borgia

Об этом сообщает РИА Новости.

Украшенные флагами страны тракторы проехали мимо ряда крупных достопримечательностей Рима, привлекая внимание обычных прохожих и стоящих на их пути фотожурналистов.

Данной акцией они призвали власти страны услышать их требования по улучшению состояния аграрной отрасли.

Ранее в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.

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