Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Украшенные флагами страны тракторы проехали мимо ряда крупных достопримечательностей Рима, привлекая внимание обычных прохожих и стоящих на их пути фотожурналистов.
Данной акцией они призвали власти страны услышать их требования по улучшению состояния аграрной отрасли.
Ранее в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.