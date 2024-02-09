Олаф Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из конгресса США

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фото рядом с американским сенатором Крисом Кунсом, который очень похож внешне на главу правительства ФРГ.

AP

© Ebrahim Noroozi

«Приятно снова увидеть моего двойника», — написал Шольц. В октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными утками утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у российского лидера Владимира Путина.