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В Швейцарии полицейские застрелили иранца, захватившего заложников в поезде

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Швейцарские полицейские ликвидировали 32-летнего беженца из Ирана, который в течение нескольких часов удерживал в заложниках пассажиров поезда. Об этом сообщает Associated Press.
В Швейцарии полицейские застрелили иранца, захватившего заложников в поезде
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Derrer Fuchs

По данным агентства, вооружённый топором и ножом мужчина захватил заложников вечером 8 февраля. Когда об этом стало известно полиции, поезд остановили. Тогда нападавший потребовал, чтобы машинист присоединился к 15 заложникам.

Спустя почти четыре часа поступил приказ брать поезд штурмом. В ходе операции, участие в которой приняли более 60 силовиков, захватчик был застрелен.

Ранее телеканал Habertürk сообщил о вооружённом мужчине, взявшем в заложники сотрудников завода в Турции.

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