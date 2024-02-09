Более 24 млн человек смотрят интервью с Путиным на странице Карлсона в X
Об этом свидетельствуют данные площадки на 04:30 мск.
Президент России дал интервью американскому журналисту во время его визита в Москву. В ходе более чем двухчасовой беседы глава государства объяснил своё видение природы конфликта на Украине и дал оценку перспективе его урегулирования.
Также затрагивались темы расширения НАТО на восток, использования доллара в качестве геополитического инструмента и расследования терактов на «Северных потоках». RT публикует запись беседы.