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Маргарита Симоньян: Такер Карлсон определённо идёт в большую политику

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон «определённо идёт в большую политику».

С таким заявлением она выступила, комментируя интервью российского лидера Владимира Путина журналисту.

«Главное, что понятно о Карлсоне из интервью — он определённо идёт в большую политику», — написала она в своём Telegram-канале.

Кроме того, главред RT подчеркнула, что Карлсон задаёт вопросы именно с повесткой «пнуть конкурентов на грядущих выборах».

«Отсюда и Грешкович, или как его там, и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: «Да о чём говорить с этим маразматиком», — добавила Симоньян.

Ранее Карлсон опубликовал интервью с Путиным.

Позже американский предприниматель Илон Маск сделал репост в соцсети Х интервью Путина Карлсону.

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