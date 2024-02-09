Путин назвал провокацией заявления о том, что жителям США придётся воевать с Россией
Российский президент Владимир Путин назвал провокацией заявления о том, что жителям США придётся воевать с Россией в том случае, если помощь Киеву прекратится.
Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону.
Интервью опубликовано на сайте американского журналиста.
Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России, посмотрели уже более 100 млн раз.
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