Путин назвал провокацией заявления о том, что жителям США придётся воевать с Россией

Российский президент Владимир Путин назвал провокацией заявления о том, что жителям США придётся воевать с Россией в том случае, если помощь Киеву прекратится.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте американского журналиста. Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России, посмотрели уже более 100 млн раз.