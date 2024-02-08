В Индии заявили, что покупки российской нефти стабилизируют энергетический рынок
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«Я думаю, что в интересах России продавать больше Индии. В интересах Индии покупать больше у России», — приводит ТАСС заявление.
Индийский министр подчеркнул, что ввоз российской нефти в Индию полезен для международного сообщества.
Они должны быть счастливы, что Индия импортирует и действительно помогает стабилизировать энергетический рынок», — сказал Сингх Пури.
Также он сообщил, что Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти.