В Индии заявили, что покупки российской нефти стабилизируют энергетический рынок

Покупки Индией российской нефти стабилизируют мировой энергетический рынок. Об этом заявил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

«Я думаю, что в интересах России продавать больше Индии. В интересах Индии покупать больше у России», — приводит ТАСС заявление.

Индийский министр подчеркнул, что ввоз российской нефти в Индию полезен для международного сообщества.

Они должны быть счастливы, что Индия импортирует и действительно помогает стабилизировать энергетический рынок», — сказал Сингх Пури.

Также он сообщил, что Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти.