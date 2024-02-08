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МИД России: США и Британия вряд ли смогут уничтожить военный потенциал хуситов

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Вооружённым силам Соединённых Штатов и Великобритании вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
МИД России: США и Британия вряд ли смогут уничтожить военный потенциал хуситов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Такое мнение дипломат высказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Кинщак, Россия последовательно выступает за обеспечение безопасности международного судоходства.

При этом инициированная Вашингтоном и Лондоном военная операция в Красном море, которая вылилась в нанесение ударов по территории Йемена, приводит к прямо противоположному результату, подчеркнул он.

«Уничтожить военный потенциал хуситов англосаксам вряд ли удастся. Зато у них уже получилось спровоцировать дальнейшее расширение зоны боевых действий», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что США и Британия нанесли два удара в районе порта Рас-Иса в йеменской провинции Ходейда.

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