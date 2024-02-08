Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение палестино-израильского конфликта
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, лидеры двух стран детально обсудили актуальные международные вопросы, ситуацию на Украине, обострение палестино-израильского конфликта и трагедию в секторе Газа.
«Позиции наших стран относительно принципов достижения устойчивого урегулирования в этом регионе полностью совпадают, — отметил Ушаков.
По его словам, беседа двух лидеров прошла в тёплой, дружеской атмосфере.