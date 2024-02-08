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Guardian: разведка Британии заявила о высочайшем риске масштабного конфликта

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Разведка Великобритании предупредила о высочайшем риске крупномасштабного конфликта в мире, пишет газета The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны (DI).
Guardian: разведка Британии заявила о высочайшем риске масштабного конфликта
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«Вероятность возникновения крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время», — говорится в публикации.

По данным британской разведки, возникновению серьёзного конфликта способствуют рост эскалации напряжённости в ближневосточном регионе, риски расширения украинского конфликта, а также вероятность вооружённого конфликта вокруг Тайваня.

Как пишет газета, в настоящий момент британская военная разведка находится на пике загруженности за последние десять лет.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что к настоящему моменту противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу.

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