Guardian: разведка Британии заявила о высочайшем риске масштабного конфликта

Разведка Великобритании предупредила о высочайшем риске крупномасштабного конфликта в мире, пишет газета The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны (DI).

«Вероятность возникновения крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время», — говорится в публикации.

По данным британской разведки, возникновению серьёзного конфликта способствуют рост эскалации напряжённости в ближневосточном регионе, риски расширения украинского конфликта, а также вероятность вооружённого конфликта вокруг Тайваня.

Как пишет газета, в настоящий момент британская военная разведка находится на пике загруженности за последние десять лет.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что к настоящему моменту противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу.