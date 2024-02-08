Guardian: разведка Британии заявила о высочайшем риске масштабного конфликта
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«Вероятность возникновения крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время», — говорится в публикации.
По данным британской разведки, возникновению серьёзного конфликта способствуют рост эскалации напряжённости в ближневосточном регионе, риски расширения украинского конфликта, а также вероятность вооружённого конфликта вокруг Тайваня.
Как пишет газета, в настоящий момент британская военная разведка находится на пике загруженности за последние десять лет.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что к настоящему моменту противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу.