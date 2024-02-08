В ФРГ зафиксировано самое серьёзное падение цен на дома и квартиры за 60 лет

В Германии цены на жилую недвижимость в 2023 году упали сильнее, чем когда-либо за последние 60 лет.

Об этом пишет Der Spiegel.

Согласно исследованию, кондоминиумы упали в цене на 8,9%, частные дома — на 11,3%, а многоквартирные дома — на 20,1%.

Как уточнили в Кильском институте мировой экономики, если учитывать поправку на инфляцию, то снижение стоимости ещё более существенно: примерно на пять процентных пунктов выше.

«Скорость и масштабы нынешнего снижения цен на недвижимость в Германии исторически уникальны», — говорится в сообщении.

Между тем уточняется, что последнему снижению цен предшествовал исторически уникальный рост цен, который начался примерно в 2009 году.

С тех пор цены выросли в три-четыре раза в зависимости от сегмента, прежде чем в 2022 году началось внезапное снижение.