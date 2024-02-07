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The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских журналистов на приезд Карлсона

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Издание The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских медиа на приезд в Россию американского журналиста Такера Карлсона.
The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских журналистов на приезд Карлсона
  • AFP

Портал отмечает, что «российские пропагандисты всячески поддерживали» желание Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина.

В частности, пишет интернет-издание, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян «уже обращалась к Кремлю с просьбой организовать эту поездку», а телеведущий Владимир Соловьёв «даже предложил трудоустроить Карлсона на своём канале «Соловьёв LIVE».

«Симоньян понимала, что беседа Карлсона с Путиным... станет настоящим подарком для российской пропаганды — гораздо большим, чем даже пророссийская, антиукраинская и без малого антиамериканская позиция журналиста, которую он демонстрировал на протяжении многих лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что видео Карлсона на платформе X, в котором он анонсирует интервью с Путиным, за сутки набрало более 81 млн просмотров.

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