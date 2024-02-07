Экс-разведчик США Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
По мнению Риттера, американские власти ничего не смогут сделать Карлсону после его возвращения в США.
«Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — RT)», — сказал он.
Как подтвердили в Кремле, президент России уже дал интервью американскому журналисту.
По информации The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано 8 февраля.