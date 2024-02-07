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Экс-разведчик США Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой.
Экс-разведчик США Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

По мнению Риттера, американские власти ничего не смогут сделать Карлсону после его возвращения в США.

«Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — RT)», — сказал он.

Как подтвердили в Кремле, президент России уже дал интервью американскому журналисту.

По информации The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано 8 февраля

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