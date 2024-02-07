Экс-разведчик США Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

По мнению Риттера, американские власти ничего не смогут сделать Карлсону после его возвращения в США.

«Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — RT)», — сказал он.

Как подтвердили в Кремле, президент России уже дал интервью американскому журналисту.

По информации The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано 8 февраля.