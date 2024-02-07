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Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном поддерживают Путина

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что проживающие в Сербии украинские граждане в основном русскоязычные и поддерживают политику президента России Владимира Путина.
Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном поддерживают Путина
  • Gettyimages.ru

Об этом сербский президент рассказал в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Вучича, в настоящий момент в Сербии находится небольшое количество россиян. По его словам, эти российские граждане в основном выступают против политики российских властей.

«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это не столь большое число, но около 45—50 тыс.», — цитирует его ТАСС.

Ранее Александр Вучич заявил, что в докладах ряда западных спецслужб, находящихся в его распоряжении, говорится, что деятельность российских СМИ на территории республики является проблемой, с которой необходимо бороться.

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