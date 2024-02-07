Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном поддерживают Путина
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Об этом сербский президент рассказал в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
По словам Вучича, в настоящий момент в Сербии находится небольшое количество россиян. По его словам, эти российские граждане в основном выступают против политики российских властей.
«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это не столь большое число, но около 45—50 тыс.», — цитирует его ТАСС.
Ранее Александр Вучич заявил, что в докладах ряда западных спецслужб, находящихся в его распоряжении, говорится, что деятельность российских СМИ на территории республики является проблемой, с которой необходимо бороться.