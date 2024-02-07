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Президент Румынии одобрил размещение в стране сил реагирования НАТО в 2024 году

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Румынский парламент получил письмо от президента Румынии Клауса Йоханниса, в котором он заявляет об одобрении ввода, пребывания или пересечения территории Румынии силами реагирования Североатлантического альянса для подготовки или проведения военных операций в текущем году.
Президент Румынии одобрил размещение в стране сил реагирования НАТО в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Agerpres.

В своём письме румынский лидер подчеркнул, что международная обстановка становится всё более непредсказуемой и нестабильной.

Йоханнис указал на рост уровня конфликтности между государствами в мире.

«В связи с этим Североатлантический совет может принять решение разместить на территории Румынии сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реакции (VJTF) с целью нейтрализации кризиса и предотвращения его эскалации», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в феврале направят три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для осуществления слежки за Россией.

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