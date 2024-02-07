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В Чёрном море работает британский самолёт-разведчик в сопровождении истребителей

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В Чёрном море начал работать британский самолёт-разведчик RC-135 Rivet Joint. В полёте его сопровождают два истребителя Eurofighter Typhoon.
В Чёрном море работает британский самолёт-разведчик в сопровождении истребителей
  • Gettyimages.ru

Эту информацию приводит Военная хроника.

3 февраля на Крымском направлении также наблюдалась авиация НАТО: в районе румынского порта Констанца работал американский Boeing P-8A Poseidon.

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