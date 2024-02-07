В Чёрном море работает британский самолёт-разведчик в сопровождении истребителей
В Чёрном море начал работать британский самолёт-разведчик RC-135 Rivet Joint. В полёте его сопровождают два истребителя Eurofighter Typhoon.
- Gettyimages.ru
Эту информацию приводит Военная хроника.
3 февраля на Крымском направлении также наблюдалась авиация НАТО: в районе румынского порта Констанца работал американский Boeing P-8A Poseidon.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен