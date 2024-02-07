В Китае сменили главу госкомиссии по регулированию ценных бумаг

Новым главой комиссии по регулированию ценных бумаг КНР назначен У Цин, ранее занимавший должность замсекретаря шанхайского горкома партии.

Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ранее пост главы госкомиссии занимал И Хуэймань. Он находился на этой должности с января 2019 года.

Данное решение было принято на фоне продолжающегося падения индексов на фондовых площадках Китая.