В Китае сменили главу госкомиссии по регулированию ценных бумаг
Новым главой комиссии по регулированию ценных бумаг КНР назначен У Цин, ранее занимавший должность замсекретаря шанхайского горкома партии.
- РИА Новости
Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Ранее пост главы госкомиссии занимал И Хуэймань. Он находился на этой должности с января 2019 года.
Данное решение было принято на фоне продолжающегося падения индексов на фондовых площадках Китая.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен